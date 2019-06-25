(4) عنابر للمعتقلين في (كوبر): نافع ومأمون والفاتح بعنبر (2) .. هارون وحسبو وكبر بـ(3) .. الجاز وطه وعبد الرحيم بـ(4)

كشفت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا حرية إسماعيل ، لدى زيارتهم إلى سجن كوبر إن المعتقلين محتجزين في عدد (4) عنابر، غرفة فيها الرئيس السابق البشير وحامد صديق الحاج “مسؤول الاتصال التنظيمي الأسبق في حزب المؤتمر الوطني”، و أن العنبر رقم (2) به الحاج عطا المنان، آدم الفكي، عبد الباسط حمزة، د. مأمون حميدة، عبد الله حسن أحمد البشير ونافع علي نافع.
وتابعت رئيسة المفوضية حسب صحيفة التيار، أن العنبر رقم (3) به الفاتح عز الدين، أحمد محمد هارون، محمد حاتم سليمان، حسبو محمد عبد الرحمن، نور الدائم محمد وعثمان يوسف كبر، والعنبر رقم (4) يضم عوض الجاز، علي عثمان محمد طه، عبد الرحيم محمد حسين، أبو هريرة حسين، كمال الدين إبراهيم “منسق الدفاع الشعبي الأسبق، والمعتمد السابق.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
الحاج
2019/06/25 at 4:47 م (UTC 2) رابط التعليق
من أبسط حقوق الإنسان الحرية عدم إعتقاله من غير توجيه تهمة له أو التحقيق معه. يجب محاكمة هؤلاء وإن وجدوا متهمين يسجنوا لمدة زمنية محددة، لكن الإعتقال بدون توجيه تهمة وبغير تحقيق لا يجوز حتى ولو كان في حق عدو أو ظالم.
كما أنه لحين تكوين المحاكم وتوجيه التهم يجب أن يبقى هؤلاء في بيوتهم متحفظاً عليهم أو يتم التحفظ عليهم في أماكن أخرى بها كل ما يليق بالإنسان الحر من فرش وتلفزيون وغيره فالسجن هو فقط للمجرمين بعد إجراء المحاكمة والنطق بالإدانة وقرار السجن لمدة محددة، لكن السجون ليست مكان للتحفظ على من لم تتم محاكمتهم ونطق القاضي بحكم السجن. هذه مبادئ حقوق الإنسان التي أتت الثورة لتطبقها على الجميع ولا يمكن تجاوزها مهما كانت الخصومة مع الشخص المتهم وإلا فإن مبادئ الثورة ستكون نفاقاً والثوار مجرد إنتقاميين يفتقرون للمصداقية.
محامي وخبير حقوق إنسان.
محمد تاج
2019/07/22 at 8:51 م (UTC 2) رابط التعليق
يا الحاج …
سمعت ب كما تدينو تودان …. الناس دي ياما خلت ناس في السجون لسنوات من غير اي تهمه ولا حتي اهلهم يعرفون اين هم احياءا او اموات …
وهم علي الاقل مرتاحين من غير تعذيب ومن غير اساءه لهم رغم زنوبهم التي نعرفها ويعرفونها.. لذلك يحمدون الله علي هذا الوضع
غيرهم كان يعذب اشد العذاب ومن غير زنوب اقترفوها غير انهم قالوا قولت حق…