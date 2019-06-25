عبد الرحيم يحتفل بسرير خشب في (كوبر)

بحث
منوعات
2019/06/25
2019/06/25
في محبسه في “كوبر” اشتكى الفريق عبد الرحيم محمد حسين من أوجاع الظهر وطلب سرير خشب تم إحضاره له من منزله وأحتفل عبد الرحيم عندما تم إحضار السرير حسب صحيفة التيار.
الخرطوم (كوش نيوز)
طباعة خبر
2019/06/25 at 2:00 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههههههههههههههههههه يا خوانا والله اللمبي ده غريب يعني احتفل عديل هو من يومو متخلف
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
النص : *
الإسم : *
البريد الإلكتروني : *
6 + 7 =
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2017 www.alnilin.com All Rights Reserved. موقع النيلين هو وجهتك الاولى للاخبار المحلية والعالمية ، الصور والفيديو والمنوعات ،الوظائف ، والتسويق ، الاعلانات
Powered by Tarana Press Version 2.0.0
1 التعليقات
البروف
2019/06/25 at 2:00 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههههههههههههههههههه
يا خوانا والله اللمبي ده غريب
يعني احتفل عديل هو من يومو متخلف