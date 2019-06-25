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2019/06/25

2019/06/25


عبد الرحيم يحتفل بسرير خشب في (كوبر)


والي الخرطوم

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في محبسه في “كوبر” اشتكى الفريق عبد الرحيم محمد حسين من أوجاع الظهر وطلب سرير خشب تم إحضاره له من منزله وأحتفل عبد الرحيم عندما تم إحضار السرير حسب صحيفة التيار.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        البروف

        2019/06/25 at 2:00 م (UTC 2) رابط التعليق

        ههههههههههههههههههههههههههههه
        يا خوانا والله اللمبي ده غريب
        يعني احتفل عديل هو من يومو متخلف

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