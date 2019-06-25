“عوض الجاز” يشتكي من الشائعات .. وهروب أبنائه الأربعة من المنزل

كشفت مفوضة الإعلام بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان (منى أبو العزائم) عن معلومات جديدة عن حالة قادة النظام السابق المعتقلين بسجن كوبر، وقالت “منى” التي زارت السجن مؤخراً ضمن وفد المفوضية إنها التقت بالمعتقلين وعددهم (23) حالتهم الصحية والمعنوية جيدة عدا ثلاثة منهم.
وروت “منى” حسب صحيفة المجهر، أنها تحدثت مع قادة النظام السابق حيث اشتكى لها “عوض الجاز” عن تسبب الشائعات في تشريد أسرته وأبدى انزعاجه من اقتحام منزله، وقال لها إن منزله سرقت جميع مقتنياته وأن أبناءه الأربعة الذين كانوا يقيمون معه في الشقق العلوية هربوا إلى جهات غير معلومة عقب اقتحام المنزل من المواطنين.
الخرطوم (كوش نيوز)
6 التعليقات
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جميل بثينة
2019/06/25 at 4:20 م (UTC 2) رابط التعليق
ان شاء الله ربنا يمجعك بأولادك بعد تخرج من السجن وربنا بوريكم
نحن مهجرين من 23 سنه نعم بأرادتنا لعدم وجود وظائف للمساكين
اختارنا الغربة حتى نساعد اهلنا وكانت فترة صعبة جدا علينا وعلي اهلنا
وفقدنا الوالدين ونحن وفى الغربة الان انت بتعرف يعنى شنو اولادك بعاد
منك
الفنجرى
2019/06/25 at 6:38 م (UTC 2) رابط التعليق
الجاز الحرامى أشكر ربك انهم ما لموا فيك, كان لحقوك القذافى.
يوسف كبشور
2019/06/26 at 8:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه الأشياء التي تدعي بأنها سرقت من منزلك تريد أن تستعطف السلطات يا كوز يا حرامي يا منافق حتي لو فعلا سرقت من منزلك فهي من أموال الشعب المنهوبة فموضوع أولادك هربوا من المنزل بعد التعدي عليه هذا هراء وكذب فأنت معروف بهذه الحيل تريد أن تغطي موضوع امتلاكك لمريارات الدولارات نظير عمولاتك مع الشركات الأجنبية ولكن حيلك مكشوفة وسوف ترد هذه الأموال كلها لخزينة الدولة يا كوز يا منافق نسيت قبل الانقلاب المشئوم أنك كنت تعمل موظف في بنك أبوظبي التجاري بالخرطوم وبعدها عملت فلة في شارع ستين يا حرامي وبقيت تمتص في عمولات الشركات الأجنبية , النميري رحمه الله لمن توفي كان يسكن في حي شعبي اسمه ودنوباوي بأمدرمان وكان منزله من الجالوص الي الان لم يفكر في شارع 60 أو الرياض ذي جماعتكم الكيزان والسبب لأنه مش كوز وكمان جميع رفقائه مثله , فأختشي وهذا انتقام من ربي لك يا فاسق .
جنرال💡
2019/06/26 at 9:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
متى سيلفق حرامي الحمير الخبيث حميدتي برائتهم و يطلق سراحهم ليستمتعوا بما كانوا يسرقون؟
عبدالرؤف
2019/06/26 at 1:12 م (UTC 2) رابط التعليق
قريبا جدا
وتن الجدود
2019/06/30 at 1:43 م (UTC 2) رابط التعليق
حرااااااامي كبير يا وليد الجاز
ومكانك مافي السجن
المفسدون في الارض معروف حدهم شنو
واسرتك المنعمه بي مال الوتن وقروش اهل البلد لابد وان يعتقلو جميعا