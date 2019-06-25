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اقتصاد وأعمال

2019/06/25

2019/06/25


6,5 مليون جنيه لتمويل 479 مزارع بالجزيرة



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أكملت الأمانة العامة لديوان الزكاة بولاية الجزيرة ترتيباتها كافة لانطلاقة النفرة الزراعية بكلفة 6,5 مليون جنيه لتمويل العمليات الزراعية لـ479 من المزارعين الفقراء.

سونا

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