(315) مليون جنيه نصيب “نهر النيل” من عائدات التعدين

كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية “الذراع الرقابية لوزارة المعادن” أن نصيب ولاية نهر النيل من عائدات التعدين فاقت الـ(315) مليون جنيه، فيما بلغت المبالغ المرصودة للمسؤولية المجتمعية والمشروعات الخدمية أكثر من (120) مليون جنيه.
وأكدت الشركة أنه خلال فترة الستة أشهر الماضية واجه قطاع التعدين بالولاية عدداً من العقبات، وذلك للظروف السياسية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي انعكس على القطاع.
وأكد والي نهر النيل، اللواء ركن عبد المحمود حماد، رغبتهم في الوقوف على الإشكالات في أسواق التعدين، بالتعاون مع وزارة المعادن للخروج بهذا القطاع من العقبات التي تعتريه.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة المعادن خلال حديثه في اجتماع مجلس تنسيق التعدين بولاية نهر النيل الذي انعقد أمس بالمجهودات الكبيرة التي حققتها الولاية، خاصة الاختراق الذي تم في مجال الوقود.
السودانى