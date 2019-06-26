دعما للسياحة صيفا.. فئات يمكنها الدخول إلى قطر دون تأشيرة مسبقة

نحن نعمل على تسهيل الوصول إلى قطر عبر عدة سياسات وأنظمة جديدة، هذا ما أكده مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة حسن عبد الرحمن الإبراهيم تعليقا على الإجراءات الجديدة لدعم السياحة بقطر.
ودشنت الدوحة مؤخرا نظام الإخطار الإلكتروني للراغبين في السفر لدولة قطر أثناء موسم الصيف والممتد من تاريخ 4 يونيو/حزيران وحتى 16 أغسطس/آب 2019.
هذا النظام يمكن المقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم والحصول على إخطار إلكتروني يخولهم الدخول للدولة بتأشيرة عند الوصول دون رسوم.
وتشمل الفئات المستهدفة الأقارب والأصدقاء للمقيمين في قطر والمقيمين السابقين بالدولة والعائلات الباحثة عن وجهات سياحية جديدة.
الجزيرة