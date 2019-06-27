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2019/06/27

2019/06/27


نقل علي عثمان إلى مستشفى “علياء”



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تعرض النائب الأول للرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه لوعكة صحية طارئة أدت إلى نقله من مقر اعتقاله بسجن كوبر إلى مستشفى “علياء” التخصصي بالخرطوم، وأكدت مصادر مطلعة لـ(السوداني) أن طه عانى من أزمة قلبية مفاجئة.
وخلال الأعوام التي قضاها في منصب النائب الأول قبل إعفائه في عام 2013م، تناولت تقارير إعلامية الحالة الصحية الخاصة بـطه، وذكرت أنه ظل يستشفي خارج البلاد في تركيا عبر رحلات علاجية مبرمجة، إلا أن طه سخر من تلك الأخبار، نافيا في وقت سابق مزاعم تحدثت عنها.

صحيفة السوداني

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1 التعليقات

      1. 1
        الفنجرى

        2019/06/27 at 1:04 م (UTC 2) رابط التعليق

        بعد شوية حيقولوا لازم يمشى يتعالج في الخارج, ويلا على تركيا والشردة الياها, خطة و حبكة ما بطالة لتهريب فار الفحم.

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