تراجع شعبية (لوشي) في مواقع التواصل الاجتماعي

تراجعت شعبية الإعلامية لوشي المبارك بصورة غير عادية خلال الأشهر الماضية في كل مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيس بوك حيث صارت البوستات التي ترفقها لا تحقق الأرقام القياسية التي كانت عليها في السابق، ويشير عدد من المتابعين إلى أن انحسار شعبية لوشي هو شيء طبيعي جداً في ظل تعاظم اهتمامات الناس مؤخراً بسبب الأوضاع العامة التي تشهدها البلاد، مشيرين إلى أن إحدى الإيجابيات التي أفرزتها الثورة الأخيرة كانت زيادة وعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم لاهتمامات أكبر من ملاحقة بوستات (لوشي) أو صورها.
صحيفة السوداني