الاتصالات: دفعنا أموالاً مقابل قطع الإنترنت

قال المدير العام لهيئة الاتصالات والبريد مصطفى عبدالحفيظ، إن الانترنت سيعود الأسبوع المقبل لكل الأجهزة المحمَولة، وأضاف أن حظر وسائط التواصل الاجتماعي سيكون مستمراً لجهة أنها تهدد الأمن،
وجزم عبد الحفيظ لـ(برنامج كالآتي بقناة النيل الأزرق) أن الانترنت سيعود لكل الأجهزة المحمولة وسيتمكن المستهلكون من تطبيق المعاملات الإلكترونية عبر الهاتف مع استمرار حظر وسائط التواصل الاجتماعي، وكشف عن اجتماع أمس جمعهم مع الأمين العام للمجلس العسكري خلص الاجتماع لإعادة خدمة الانترنت، وقال إن قطع الانترنت تم بصورة قانونية بعد أن صار مهدداً للأمن القومي، وأقر عبد الحفيظ بتضرر بعض شركات الاتصالات من قطع الخدمة،
واعترف بدفع الحكومة فاتورة مالية مقابل قطع خدمة الانترنت، ورفض مصطفى عبدالحفيظ الإفصاح عن القيمة المالية التي تدفع نظير قطع الانترنت.
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