بالصورة .. سعر حقيبة زوجة “أردوغان” الصادم في قمة العشرين باليابان يثير عاصفة من الانتقادات

أثارت حقيبة قرينة الرئيس التركي أمينة أردوغان انتقادات واسعة من الأتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد الكشف عن سعرها ، حيث يصل ثمنها نحو 50 ألف دولار ، ما جدد الجدل الذي اشتعل أخيراً بسبب فواتير القصر الرئاسي وزيادة النفقات الخاصة والسرية.
الحد الأدنى لرواتب 11 شخص تركي في السنة
وكشفت صحيفة «جمهوريت» التركية، أن الحقيبة يصل ثمنها إلى ما يعادل 288 ألف ليرة تركية، وهو الحد الأدنى لرواتب 11 شخص تركي في السنة. وأضافت الصحيفة أن أمينة أردوغان، اعتادت على حمل الحقائب باهظة الثمن من ماركات مثل هرمس وشانل في رحلاتها.
وقالت إحدى المغردات إن «السيدة الأولى تحمل حقيبة «هيرميس» بقيمة 50 ألف دولار في اليابان، بينما يعاني الشعب التركي من الجوع والبطالة، لكن «الستايل» أهم من العيش».
أزمة طاحنة
وأفاد مغرد، أن تركياً شنق نفسه بسبب عجزه عن دفع إيجار منزله، بينما تحمل قرينة أردوغان على كتفها حقيبة بآلاف الدولارات. وقارن مغرد آخر بين حقيبة أمينة أردوغان التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار، وحقيبة مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل التي لا يتجاوز سعرها 200 يورو فقط».
وتعيش تركيا أزمة اقتصادية طاحنة، وصلت ذروتها في أغسطس الماضي، ما أدى إلى فقدان العملة المحلية ما يقرب من 40% من قيمتها أمام الدولار، إضافة إلى ارتفاع التضخم ونقص احتياطي العملات الأجنبية، ما تسبب في مضاعفة أسعار السلع بشكل جنوني.
صحيفة المرصد
2 التعليقات
ود عازة
2019/06/30 at 8:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
اردوغان لا يفعل هذا
ياسر
2019/06/30 at 2:22 م (UTC 2) رابط التعليق
أولا يا كاتب المقال ، نتركها دولة ديمقراطية، وحساب اوردغان فى البنك مفتوح لكل الشعب التركى ومعروف عنه، ليس فاسد ولم ينهب مال الشعب وكل شخص حرا فى ماله يشترى ما يحب ، أما اذا كان قصدك سياسى وتشويه صورته لانتمائه لحذب انت تكره ، هذا شأنك، انظر لحال بلدك السودان واكتب عن رئيسك الذى نهب وقتل وقسم البلاد وشرد العباد، وأن أردت أن تكتب عن فساد البشير هنالك ثلاثون سنة مضت كلها فساد ، وانصحك أكتب عن ممتلكاته وحسابته فى البنوك الخارجية، يا ليتنا كان لدينا رئيس مثل اردوغان ، وخذى وعار على كل قلم حبره من ماء المجارى.