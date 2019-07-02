خان شريكة حياته الأولى وتزوج خادمته .. تفاصيل مثيرة في حياة الفنان الراحل عزت أبو عوف!

كشفت صحف مصرية تفاصيل مثيرة حول حياة الفنان الراحل عزت أبو عوف الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين عن عمر يناهز 71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
تزوج مرتين
تزوج عزت أبو عوف مرتين، الأولى من فاطيما التي وصفها بـ حب عمره وعانى كثيرا بعد وفاتها لمواقفها ومساندتها له طيلة حياتهما الزوجية، ومن أبرز تلك المواقف أنه بعد أن حل فريق 4m الذي أسسه مع شقيقاته، أصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه ومكث في المنزل ولكنها لم تفارقه وساندته حتى تخطى مرحلة الاكتئاب بشكل كبير.
خان زوجته الأولى
وروى “أبو عوف” في برنامج سمر والرجال أنه خان زوجته فاطيما مرة وحيدة، ولكنها لم تتركه وتجاوز الزوجان الأمر سريعا، بسبب تعلقهما الشديد ببعضهما البعض والحب المتواجد الذي أتاح لها فرصة التسامح على هذه النزوة.
رحيل حبيبة عمره
وبين يوم وليلة تفاجأ “أبو عوف” بخبر وفاتها أثناء تصويره مسلسل الصفعة، وظهر في عزائه وهو يبكي بشدة، لرحيل حبيبة عمره ورفيقة دربه بعد زواج استمر أكثر من 30 عامًا.
تزوج من خادمته
ومع تقدم العمر وحاجته لشريك حياة، كانت خادمته “أميرة” هي صاحبة النصيب نظرا لإخلاصها الشديد له وبقائها بجانبه طوال فترة مرضه ولم تتركه ثانية واحدة عندما كان موجودًا في المستشفى.
ووصفها الفنان أنها هي الإنسانة الوحيدة التي تستحق لقب زوجته بعد زوجته الأولى فاطميا لأنها ظلت تخدمه لأكثر من 10 سنوات، وفسر أبو عوف سبب زواجه منها رغم الفروق الطبقية بينهما أنه خشى من الشائعات أن تصيب سمعتها، ففضل أن تكون زوجته حتى لا تكون في وضع محرج عندما تظل بجانبه.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
محمد بخيت
2019/07/20 at 11:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
اذكروا محاسن موتاكم..