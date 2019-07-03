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2019/07/03

2019/07/03


الدقير .. تشكيل لجنة تحقيق تابعة للاتحاد الأفريقي تعد نقطة جديدة


الدقير

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قال عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني، إن أهم ما ورد في المبادرة الأفريقية والإثيوبية المشتركة يتمثل في أنها تلزم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بأن يتعهدا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة، تُكونُها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن أحداث الثالث من يونيو الماضي أمام القيادة العامة. واعتبر الدقير ما جاء في المبادرة المشتركة بشان تلك اللجنة، نقطة جديدة ومركزية، لأن قوى الحرية والتغيير كانت تطالب بتحقيق مستقل تحت رقابةٍ دوليةٍ حسب تعبيره. وأوضح الدقير أنّ قوى الحرية والتغيير تطالب ايضا بتوحيد المبادرات الداخلية العديدة لتكون دعما للمبادرة الأفريقية والإثيوبية المشتركة حسب وصفه.

BBC

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