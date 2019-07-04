ترامب يحذر إيران : يمكن لدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل!

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، اليوم الأربعاء، بـ”توخي الحذر من التهديدات”، وذلك بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن البلاد ستعزز تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال ترامب على تويتر “أصدرت إيران للتو تحذيراً جديداً ، يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم ‘بأي قدر نريده‘ إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد”.
وأضاف : “انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل”.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن أن بلاده ستتخذ في 7 يوليو/ تموز، إجراءات إضافية لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
وقال الرئيس روحاني إن إيران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية وتبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.
وأضاف روحاني أن “إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري”.
كما أعلن أيضا أنه ستتم إعادة تأهيل مفاعل “أراك” للماء الثقيل، استئناف إنتاج البلوتونيوم في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها، وذلك بحسب وكالة “فارس”.
صحيفة المرصد