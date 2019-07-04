المجلس العسكري الانتقالي يعفو عن أسرى حركة تحرير السودان

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، عفوا عاما عن أسرى حركة تحرير السودان بزعامة مني أركي مناوي.
وأفاد بيان أذاعه التلفزيون السوداني بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أمر بالعفو عن 235 عضوا “أسيرا” من حركة جيش تحرير السودان، إحدى الحركات المسلحة التي تنشط في إقليم دارفور المطرب غربي البلاد.
وذكر البيان المنسوب لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان “يتم العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235”.
ونقلت رويترز عن البيان “يطلق سراح المعنيين… فورا ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات قانونية أخرى”.
سكاي نيوز