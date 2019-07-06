مواكب احتفالية بالخرطوم والولايات تأييداً للاتفاق بين (العسكري) و (التغيير)

خرج مواطنون في مواكب احتفالية بالأمس تأييداً للاتفاق الذي تم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وشهدت مدن الخرطوم الثلاثة وعدد من الولايات، تظاهرات هتفت بانتصار الثورة وطالبت بالقصاص للشهداء.
وانطلقت من منطقة جبرة (3) مواكب تحرك أولها في الساعات الأولى من فجر الأمس وجاب شوارع المدينة حتى وصل إلى منطقة بري، وبدأ الموكب الثاني في التاسعة صباحاً من تقاطع اليحيى وتحرّك صوب منزل الشهيد مجتبى بالصحافة وعاد إلى منزل الشهيد المعز بجبرة جنوب، وتجمع الموكب الثالث بمحطة بلال في الساعة الثالثة ظهراً ووصل إلى آخر محطة بجبرة جنوب، بينما انطلق الموكب الرابع بعد مخاطبة جماهيرية نظمتها لجان المقاومة بجبرة حوالي الرابعة والنصف ظهراً من أمام منزل الشهيد المعز وتوجّه نحو ميدان المولد بالسجّانة، وأطلق المحتفلون إسم الشهيد المعز على أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة جبرة.
وفي أم درمان تجمهر مئات المواطنين في مناطق العرضة والعباسية وبانت، وهتفوا بالسلطة المدنية والقصاص من قتلة الشهداء، وتحركت مواكب من محطة عابدين مروراً بسنادة وحتى مستشفى التيجاني الماحي، وشهد شارع الأربعين احتفاليات متواصلة صباح الأمس، وهتف المتظاهرون :”الشعب يريد بناء سودان جديد” و “مدنية قرار الشعب” و”الدم قصاد الدم لو حتى مدنية”.
كما شهدت مدينة بحري تظاهرات احتفالية بكل من الشعبية وشمبات، وسيّر متظاهرون موكباً إلى منزل الشهيد بالمزاد ورفعوا شعارات تطالب بمحاكمة القتلة والقصاص للشهداء.
إلى ذلك انتظمت مواكب مؤيدة للاتفاق بمدينة ود مدني، وردد المواطنون فى المواكب عبارات النصرة والتاييد لمدنية الحكم بينها “حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب” ، وانتقلت التجمعات إلى داخل اسواق المدينة ومدنى وسيطرت على المشهد بالكامل. فيما تجمع آلاف المواطنين بميدان الجمهورية في ولاية كسلا في ندوة احتفالية نظمتها قوى الحرية والتغيير بالمدينة للتنوير بمستجدات الراهن السياسي والاتفاق الذي تم، وخاطب الندوة قيادات تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير بالمدينة.
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/07/06 at 9:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
الان وقت العمل ونعمل جميعا يد بيد من اجل بناء هذا الوطن المتعب الذي
طاله الاهمال والحروب والدمار طوال هذه السنيين لا