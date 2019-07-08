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ثقافة وفنون

2019/07/08

2019/07/08


أغلق هاتفه واختفى عن الأنظار .. مدير لمكتب (تعاقُدات الفنانين) يحتال على أسرة ليلة زفاف ابنها!



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في حادثةٍ أطاحت بمُناسبة زواج بمدينة أم درمان، قام مدير مكتب تعاقُدات لحفلات الفنانين بإبرام عقد مع مطربٍ شابٍ، واعداً لإحياء حفل الزواج رغم طلب أسرة العريس للفنان محمد بشير المعروف بـ(الدولي)، إلا أنّ صاحب المكتب كان له رأيٌ آخر، قام باستلام (عدّاد) الفنان محمد بشير كاملاً، ليتفاجأ الحُضُور في اليوم المحدد بفنانٍ لا علاقة له باختيارهم، وتمّ منعه من الصُّعود إلى خشبة المسرح، وحينما تَمّ الاتصال بصاحب المكتب كان هاتفه الجوال مُغلقاً، ويبدو أنه غادر إلى جهةٍ غير معلومة.

أم درمان: تفاؤل العامري
صحيفة الجريدة

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