مفاجأة .. إلغاء حفل المطربة العالمية “نيكي ميناج” في جدة .. والكشف عن السبب!

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات تقضي بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة.
وعلمت المرصد اليوم الأربعاء، أن التوجيهات بإلغاء حفل “نيكي ميناج” جاءت إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.
وتضمنت التوجيهات مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
عباس
2019/07/10 at 12:56 م (UTC 2) رابط التعليق
من اسمها (نيكي) ما فيها خير