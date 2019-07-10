بالصورة: شاب يطلب يد فتاة ظهرت في فيديو متداول أثناء فض الإعتصام والهدايا تنهال عليه

قدم شاب سوداني عرف نفسه ب علي الطاهر ،مقيم بالخرطوم، ينحدر من ولاية الجزيرة، خلال لايف على فيسبوك يوم الأربعاء بطلب يد الفتاة التي ظهرت في ثبات أثناء فض الإعتصام أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم في يونيو الماضي، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”.
وقال الطاهر أنه يطلب يد هذه الفتاة الشجاعة اليوم قبل بكرة التي ظهرت بمقطع فيديو محاطة بعساكر وهي ثابتة، لانها مدرسة وفخر وعزة تستاهل أن تكون أم أولادي، لانها لم تخف ولم ترتعب وهي تتكلم بأنها ناضلت من أجل وطنها، طالباً المساعدة في التواصل معها.
وتبرع عدد من المتفاعلين بمواقع التواصل بالمساهمة في هذا الزواج، وعلق أبوتسنيم قائلا : ” اقسم بالله الشيلة حقتك عندي يا عريس بس تتزوج البنت دي ياخي لو ما معرس انا كنت بتزوج منها وبالتوفيق…اتواصل خاص معاي”.
وانهالت التبرعات والهدايا على الشاب في حال زواجه منها، والتزم عدد من المعلقين بهدايا قيمة وجميع ما يطلب في حال إتمام هذه الزيجة.
وتداول ناشطون سودانيون جملة من التسجيلات المصورة لفض اعتصام القيام العامة في الثالث من يونيو الماضي، وذلك عقب عودة خدمة الإنترنت إلى البلاد الثلاثاء وفق قرار قضائي، مما أعاد ردود الفعل على الحدث إلى الواجهة من جديد.
الخرطوم (كوش نيوز)