توفير (16) مليونا لشركات القطاع الخاص لاستيراد وتصنيع الأدوية

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسليم شركات القطاع الخاص المستوردة للدواء أكثر من 16 مليونا لاستيراد وتصنيع الأدوية، مشيدة بالدعم والجهد المقدم من المجلس العسكري والحراك الكبير من قبله لتوفير الدواء والنقد الأجنبي لشرائه.
وقال وكيل الوزارة د.سليمان عبد الجبار لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن المبالغ المستلمة تم سحبها من الـ 10% التي خصصت من حصائل الصادر لشراء الدواء ومدخلات صناعة الدواء، مؤكداً اهتمام المجلس العسكري بتوفير العملة الأجنبية لاستيراد الدواء وحل مديونية القطاع الخاص التي وصلت لأكثر من 80 مليون دولار، مبيناً أن هذا القطاع يوفر نسبة كبيرة جدا من أصناف الدواء.
وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد أعلنت عن سداد المجلس العسكري الانتقالي أكثر من 70% من ديون شركات الدواء التي تتعامل مع الإمدادات الطبية.
صحيفة السوداني