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منوعات

2019/07/14

2019/07/14


استياء وتذمر العاملين بالتلفزيون القومي بسبب عيساوي



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أبدى عدد من المذيعين بالتلفزيون القومي استياءهم من قرارات مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إسماعيل عيساوي والذي عمل على تجريد عدد من الموظفين من مناصبهم واستبدالهم بآخرين. ولفت بعض الموظفين الذين تحفظوا عن ذكر أسمائهم إلى أن أغلب المناصب آلت إلى أصدقائه وأقربائه مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لحسم الفوضى وعودت الأمور لنصابها الصحيح داخل الحوش.

الخرطوم: تفاؤل العامري
صحيفة السوداني

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2 التعليقات

      1. 1
        سوداني حزين

        2019/07/15 at 10:23 ص (UTC 2) رابط التعليق

        أن شاءالله بعد تشكيل الحكومة سوف تعود الأمور الي نصابها ولن يكون التعين بالواسطة أو الانتماء الحزبي وأنما بالكفاءة فقط وأن شاءالله سوف يذهب الي مزبلة التاريخ عهد المحسوبية بدون رجعة

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      2. 2
        Eltayeb Mohammed

        2019/07/15 at 11:04 ص (UTC 2) رابط التعليق

        أكبر عار أن تأتى مثل هذه النكرات بعد ثورة استشهد فيها خيرة أبناء السودان على رأس مؤسسات مهمة كالتلفزيون. مدير التلفزيون المفروض يكون على درجة عالية من العلم والثقافة والحنكة الادارية أين لمثل الصعلوق عيساوى بمثل هذه الصفات. تبا لعهد حميدتى.

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