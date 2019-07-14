ارتفاع كبير في أسعار الدولار

عادت أسعار الدولار والعملات الأجنبية للارتفاع مجدداً بالسوق السوداء وتراوحت اسعار الدولار الاحد مابين (65- 68) جنيها للبيع. وقال أحد التجار خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) أن سعر شراء الدولار بلغ اليوم (67) جنيهاً، وسعر البيع (68)، والريال السعودي (17.500) للشراء و(17.800) للبيع، والدرهم الإماراتي (17.800) للشراء، و(18) للبيع ، واليورو (71) جنيها للشراء، و (72.500) للبيع.
ورسم المحلل الاقتصادي كمال كرار خريطة طريق لاستقرار سعر الدولار والاقتصاد عموماً. ودعا في تصريح لـ (الانتباهة أون لاين) إلى تغيير سياسة طباعة النقود خلال الفترة الانتقالية، منوها إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتذبذب الجنيه السوداني ترتبط بمجموعة من التشوهات النقدية علي رأسها شح النقد الاجنبي وطباعة النقود.
وشدد كرار على ضرورة تغيير هذه السياسة لصالح استقرار العملة مع تجنب تمويل الميزانية بالعجز وترشيد الاستهلاك واستخدام موارد النقد الاجنبي للضروريات بجانب الابتعاد عن سياسة تعويم الجنيه واتباع سعر رسمي له لمقابلة الواردات المهمة والحرص علي مكافحة السوق الموازي. وأكد كمال على ضرورة اشراف المركزي على كافة عمليات البنوك التجارية والصرافات حتي لاتتكرر (السياسات القديمة)، فضلاً عن الاهتمام بالقطاعات الانتاجية ورفع معدلات الانتاج.
الانتياهة