صافرات الثوار تدفع المطربة (مكارم) لمغادرة المسرح بكسلا

أجبر ثوار كسلا السلطات المختصة بإنهاء حفل الفنانة مكارم بشير الغنائي في وقت مبكر من مساء الأربعاء الذي أقيم بمنتزه وسط المدينة وقابل سكان كسلا إقامة الحفل بالرفض ما استدعى تدخل الجهات المنظمة لإنزال المطربة مكارم بشير، من خشبة المسرح حفاظاً على سلامتها والسلامة العامة وإنهاء الحفل في وقت مبكر عقب صافرات الاستهجان المتواصلة الرافضة لإقامة الحفل الغنائي والبلاد متوشحة بثوب الحداد تضامناً مع أسر شهداء مجزرة القيادة العامة التي راح ضحيتها عدد من الشباب والكنداكات وإصابة العشرات.
واستهجن الثوار بحسب صحيفة الدار، موقف حكومة الولاية الضبابي بموافقتها بإقامة حفل واستخراج تصريح واصفين ذلك بالاستهتار وعدم المسؤول . معتبرين ما تم استفزاز لأسر الشهداء والمصابين وكانت إحدى الجهات المعروفة قامت بدعوة المطربة وتنظيم الحفل الذي قاطعة معظم الرواد للحفل الذي أقيم في اليوم التالي من ندوة إعلان قوى الحرية والتغيير (قحت) الذي شارك فيه عدد من القيادات الثورية القادم من المركز.
الخرطوم (كوش نيوز)