انتظام إمداد الصرافات بالنقود وانفراج نسبي في أزمة السيولة

كشفت متابعات (الصيحة) بعدد من فروع المصارف، عن انتظام الإمداد اليومي من الأموال من رئاسة البنك، وانفراج نسبي في أزمة السيولة رغم استمرار الصفوف بالصرافات، وتلبية البنوك لطلبات السحب بمبالغ بين (1000- 2000) جنيه، فيما أكد مدير فرع بالخرطوم، وجود تحسن طفيف في الإيداع.
وقال المصدر لـ (الصيحة) أمس، إن التوجيهات تشدد على التزام البنك بتغذية كل صرافاته الآلية يوميًا، وأضاف أن بعضها تتم تغذيته مرتين في اليوم صباحاً ومساءً، وأن موقف الإيداع بدأ يتحسّن بشكل طفيف بورود ودائع من مواطنين وتجار، وتوقع تحسّنه تدريجياً.
وكشفت جولة (الصيحة) أمس، عن تغذية كثير من الصرافات الآلية، لكنها تشهد زحاماً وصفوفاً.
الصيحة