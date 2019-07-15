اتحاد الهجن: من يعارضون المجلس الحالي استعانوا بصلاح قوش

كشف اتحاد الهجن السوداني عن أنّ المعارضة التي يواجهها المجلس الحالي بقيادة سعد العمدة استعانت بمدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش من أجل الإطاحة به رغم شرعيته بعد الجمعية العمومية التي أجريت في العام الماضي.
وأدّت الجمعية العمومية التي جرت في الثالث والعشرين من يونيو 2018 إلى انتخاب سعد العمدة رئيسًا لاتحاد الهجن.
وقال رئيس اتحاد الهجن سعد العمدة في مؤتمر صحفي عقد اليوم”الأثنين” إنّهم واثقون من قواعدهم وإنهم لم يأتوا بالتعيين بل عبر جمعية عمومية تمّت بطريقة قانونية.
وأوضح العمدة أنّه لا يعتمد على النظام الحاكم في تسيير أموره، برغم من أنّه ينتمي إلى المؤتمر الوطني.
وأضاف” أنا أفتخر أنني مؤتمر وطني ولا أنكر ذلك، ولكّن لا أعتمد على النظام ولا أي حكومة بل أعمل بجهدي وأنا حاليًا رئيسًا لاتحاد الهجن لقناعة القواعد دون أيّ شيء آخر”.
ومؤخرًا، وجهّت مجموعة تقود تيارًا معارضًا ضد المجلس الحالي لاتحاد الهجن اتهاماتٍ تتعلّق بالفساد المالي.
وأرجع سعد العمدة الخطوة إلى النجاحات التي حققها اتحاد الهجن في الفترة الأخيرة، مؤكّدًا أنّ آخرها الإنجاز الذي قارب على النهاية بإنشاء طيارة خاصة بالاتحاد.
وأردف” اجتهدنا بأنفسنا ووفّرنا الأموال من نفقتنا الخاصة ولن نتلقَ أيّ دعمًا من الدولة ولا مليمًا واحدًا ولكّن يبدو أنّ النجاحات التي تحققت أزعجت البعض وجعلتهم يقودون معارضة بدون أي منطق”.
وأكّد العمدة زهده في المنصب، مؤكّدًا عدم تمسكّه بالبقاء، مشيرًا إلى أنّ الجميع مطالب بوضع مصلحة السودان هدفًا أساسيًا حتى لا يحدث الضرر.
باج نيوز