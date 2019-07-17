البنك المركزي يحظر تمويل مُخلّفات (الكرتة) بالبيع الآجل

سَمَحَ بنك السودان المركزي للمصارف أمس بتمويل شراء الآليات والأجهزة والمُتطلّبات الأخرى لإنتاج الذهب، وتمويل مُخلّفات التعدين الأهلي للذهب (الكرتة) بصيغة المُضاربة أو المُشاركة.
كَمَا حظرالبنك تمويل مُخلّفات التّعدين الأهلي للذهب (الكرتة) بأيِّ صيغة من صِيغ المُداينات كالبيع الآجل، السلم، المُرابحة للآمر بالشراء ونحوها.
وذلك في إطار مجهودات بنك السودان المركزي لتوجيه التمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية، واستناداً على فَتوى الهيئة العُليا للرّقابة الشّرعية على المَصارف والمُؤسّسات المالية بشأن تمويل المَصَارف لمُخلّفات التعدين الأهلي للذهب (الكرتة) الصادرة بداية هذا الشهر.
الخرطوم: هالة
صحيفة السوداني