كشف تلاعب شركات في حصائل صادر الماشية

كشفت شعبة مصدري الماشية عن تلاعب في إعادة حصائل الصادر الخاصة بالماشية الحية. وأفصح مصدر بالشعبة ــ فضل حجب اسمه ــ عن وجود تلاعب كبير في صادر الماشية الحية من قبل شركات وأسماء أعمال وهمية لم يحددها, دخلت للمجال خلال الأشهر الستة الأخيرة. وقال المصدر لـ (الإنتباهة) أمس إن تلك الشركات التي وصفها بـ (الوهمية) لا تفي بإعادة حصائل الصادر بعد تصدير الشحنات عن طريق الدفع الآجل. وقدر المصدر في ذات الاتجاه حجم الشحنات المصدرة بالفعل وقيد التصدير بأكثر من مليون رأس إلى المملكة العربية السعودية, إضافة إلى أكثر من (300) ألف رأس من الإبل إلى مصر.
وقال المصدر إن أكثر من (24) اسم عمل أكملت إجراءاتها خلال أسبوع واحد لتصدير ألفي طن لكل اسم عمل وهمي, ووفقاً لقوله هي أسماء عمل مضروبة تتاجر في الأوراق ولا تقوم بإعادة حصائل الصادر. وأوضح المصدر أن الشركات تسببت في خفض أسعار القطيع فى الأسواق الخارجية من (480) ريالاً إلى (280) ريالاً، وقال: (في نفس الوقت أدت هذه الممارسات إلى زيادة أسعار اللحوم في الأسواق الداخلية إلى (400 ــ 380) جنيهاً للكيلو).
الخرطوم: رباب علي
صحيفة الإنتباهة