إخفاء الدولار وركود تام بسوق السيارات

أخفى تجار يعملون في السوق الموازي عدداً من العملات الأجنبية في مقدمتها الدولار من حركة البيع. ووفقاً لمتابعات (الإنتباهة) أمس, اكتفى عدد كبير من التجار بعملية شراء الدولار وإخفائه,
ورفض آخرون البيع. وشهد السوق الموازي اليومين الماضيين عملية تراجع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه. بالمقابل تسبب تذبذب سعر الدولار في توقف حركتي البيع والشراء بسوق السيارات. وقال صاحب كرين بشارع عبيد ختم فوزي قرشي لـ(الإنتباهة) أمس, إن السوق (واقف وقفة شينة). ونبه في الوقت نفسه الى انخفاض وصفه بالطفيف في أسعار سيارات النقل العام والبضائع.
الصيحة