اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 17 يوليو 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 65.00جنيه
الريال السعودي : 17.33جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 72.80 جنيه
الدرهم الإماراتي : 17.80جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 17.83 جنيه
الجنيه الإسترليني : 80.60جنيه
الجنيه المصري : 3.91جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم