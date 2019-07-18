وكالات سفر : تراجع أسعار تذاكر الحج الخاص

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اقتصاد وأعمال
2019/07/18
2019/07/18
كشف عدد من أصحاب وكالات السفر والسياحة لـ(السوداني ) أمس ،عن تراجع أسعار تذاكر الحج الخاص من(270)إلى (240)ألف جنيه ذهاباً وإياباً نتيجة للركود والوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد.
الخرطوم : عبيــرجعفر صحيفة السوداني
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