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اقتصاد وأعمال

2019/07/18

2019/07/18


وكالات سفر : تراجع أسعار تذاكر الحج الخاص



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كشف عدد من أصحاب وكالات السفر والسياحة لـ(السوداني ) أمس ،عن تراجع أسعار تذاكر الحج الخاص من(270)إلى (240)ألف جنيه ذهاباً وإياباً نتيجة للركود والوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد.

الخرطوم : عبيــرجعفر
صحيفة السوداني

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