مهاب عثمان يتحول لـ(عازف أورغ) في رحلة البروف

فاجأ الفنان الشاب مهاب عثمان قبل أيام الحضور داخل مزرعة عبد الله خليل بأم درمان أثناء الرحلة الترفيهية التي أقامتها شركة البروف للإنتاج الفني والإعلامي احتفاء بمنسوبيها، وذلك بعد أن جلس مهاب على آلة الأورغ، وفضل العزف خلف كل من الفنانين مسعود فايز ومحمد عيسى. بالمقابل، أشاد الحضور بموهبة ومهارة مهاب في العزف، مشيرين إلى أن لا يقل موهبة كعازف من كونه فناناً. بالمقابل، شهدت الرحلة الترفيهية لشركة البروف مشاركة واسعة من العديد من نجوم المجتمع والإعلام والفن والذين كانوا حضوراً انيقاً.
صحيفة السوداني