اقتصادي يعزو ارتفاع الأسعار لضعف الاستيراد

عزا بروفيسور الكندي يوسف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالأسواق السودانية لضعف الاستيراد بسبب الفراغ الدستوري الذي تشهده البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر.
وطالب الكندي في تصريح لـ(سونا) الجهات المختصة بوضع تدابير وترتيبات معززة لزيادة الإيرادات العامة للدولة مثل تخفيض الإنفاق الحكومي مع الحد من استيراد السلع الكمالية، بجانب توسيع المظلة الضريبية أفقيا لإدخال عملاء جدد وذلك بغرض توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار معقولة.
وشدد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية توسعية تسمح بطرح برامج لصادرات جديدة وتضمن إصلاح السياسات المالية والنقدية والقطاع الضريبي.
ودعا للاستفادة من الإنفراج الذي تشهده علاقات السودان الاقتصادية مع العالم الخارجي في الحصول على منح ومساعدات عاجلة من الدول الصديقة وغيرها لدعم الاقتصاد القومي للبلاد.
السودانى