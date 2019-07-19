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أبرز العناوين

2019/07/19

2019/07/19


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019م



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* (تجمع المهنيين) يعلن حمدوك رئيساً للوزراء

 

* مواكب جماهيرية تحتشد بالساحة الخضراء

 

* مصرع وإصابة (27) شخصاً في حادث مروري بطريق التحدي

 

* الدقير إلى أديس أبابا اليوم للقاء قادة الجبهة الثورية

 

* قوى الحرية تعلن تأجيل اجتماع التوقيع على (الوثيقة الدستورية)

 

* المهدي يطلب من الحركات المسلحة تأييد اتفاق الخرطوم

 

* (الترويكا): نتطلع إلى التعامل مع حكومة مدنية في السودان

 

الإنتباهة:

* (المهدي) والوسطاء إلى أديس أبابا اليوم

* تأجيل التفاوض للتشاور مع (الثورية)

 

* (المهنيون): حمدوك رئيساً للوزراء

* تجمع المهنيين يهدد بالتصعيد الثوري والخروج في تظاهرات

* المهدي: لا محاصصة في المناصب الدستورية خلال الفترة الانتقالية

 

* عريضة بالمحكمة الدستورية ببطلان انفصال الجنوب

الصيحة:

* تضارب الأنباء حول توقيع (الإعلان الدستوري) اليوم

 

* المهدي يحذر من سيناريو أسوأ إذا لم يتفق (العسكري) و(التغيير)

* (تجمع المهنيين): البيانات الرافضة للاتفاق غير إيجابية

 

كوش نيوز

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