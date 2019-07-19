أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019م

* (تجمع المهنيين) يعلن حمدوك رئيساً للوزراء
* مواكب جماهيرية تحتشد بالساحة الخضراء
* مصرع وإصابة (27) شخصاً في حادث مروري بطريق التحدي
* الدقير إلى أديس أبابا اليوم للقاء قادة الجبهة الثورية
* قوى الحرية تعلن تأجيل اجتماع التوقيع على (الوثيقة الدستورية)
* المهدي يطلب من الحركات المسلحة تأييد اتفاق الخرطوم
* (الترويكا): نتطلع إلى التعامل مع حكومة مدنية في السودان
الإنتباهة:
* (المهدي) والوسطاء إلى أديس أبابا اليوم
* تأجيل التفاوض للتشاور مع (الثورية)
* (المهنيون): حمدوك رئيساً للوزراء
* تجمع المهنيين يهدد بالتصعيد الثوري والخروج في تظاهرات
* المهدي: لا محاصصة في المناصب الدستورية خلال الفترة الانتقالية
* عريضة بالمحكمة الدستورية ببطلان انفصال الجنوب
الصيحة:
* تضارب الأنباء حول توقيع (الإعلان الدستوري) اليوم
* المهدي يحذر من سيناريو أسوأ إذا لم يتفق (العسكري) و(التغيير)
* (تجمع المهنيين): البيانات الرافضة للاتفاق غير إيجابية
كوش نيوز