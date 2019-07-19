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اقتصاد وأعمال

2019/07/19

2019/07/19


النفط يستقر فوق الأربعة و الستين دولارا



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استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة فوق الأربعة و الستين دولارا للبرميل وجاءت على النحو التالي:-

 

نفط عمان 65.64 دولار
نفط مربان 68.50 دولار
النفط العربي الخفيف 70.36 دولار
النفط العربي الثقيل 64.16 دولار
نفط برنت 66.99 دولار

سونا

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