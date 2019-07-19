السعودية ترفض دخول”300″ مصري بتأشيرة”هيئة الترفيه”

حط بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم”الجمعة” 300 مصري أعادتهم السعودية لرفضها دخولهم بتأشيرات فعاليات هيئة الترفيه بصفة”حجاج” بحسب صحيفة أخبار اليوم المصرية.
وأصدرت سلطات مطار القاهرة الدولي الأربعاء الماضي قرارًا منعت بموجبه سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، بعد إبلاغ السلطات السعودية، شركات الطيران، وقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.
ومن المقرر أن يخضع العائدون للتحقيق من قبل سلطات المطار لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات، وفق المصدر ذاته.
وأعلنت السعودية استقبال قرابة 8 ملايين معتمر هذا العام حتى الآن، وستستقبل حوالي مليوني حاج من جميع العالم، العام الحالي.
باج نيوز