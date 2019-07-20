عقب نشرهم أخباراً تُؤكِّد إصابته بمرض سيمنعه من الغناء .. ترباس: رَدِّي على الصحفيين (الشحّادين) سيكون بياناً بالعمل!

تَقَدّم الفنان الكبير كمال ترباس رئيس اتّحاد الغناء الشعبي بشُكره لكل من زاره أو سأل عن صحته عقب الوعكة الصحية الأخيرة التي تَعرّض لها، كَمَا شَكَرَ كُل أطياف الشعب السوداني على الاهتمام والسؤال عنه طيلة فترة استشفائه بقاهرة المعز، كَمَا أبدى ترباس عَن دَهشته الشديدة من المعلومات الخَاطئة التي ظَلّ يوردها بعض الكُتّاب الصحفيين عن مرضه، مُشيراً إلى أنّه سافر الى القاهرة من أجل إجراء عملية جراحية في إحدى عينيه، وأكّد أنّ بعض الكُتّاب الصحفيين ضِعَاف النُّفوس حَاولوا التّرويج لإصابته بمرضٍ خَطيرٍ سيمنعه من الغِنَاء، وهو أمرٌ عارٍ عن الصحة تماماً، مُشيراُ إلى أنّه لن يرد على أولئك الصحفيين الذين وصفهم بـ(الشحّادين) مُختتماً: (من قال إنّ مُسيلمة قد مات)..؟
صحيفة السوداني