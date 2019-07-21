هيئة الطرق: إكمال (170) كلم من طريق النيل الغربي

كشفت الهيئة القومية للطرق والجسور عن إكمال ١٧٠ كلم من طريق النيل الغربي قطاع الكوادر الحقنه المتمه والذي يبلغ طوله ٢٤٣ كلم بتكلفة بلغت ٧٥ مليون دولار بتنفيذ من شركتي المك نمر وزادنا العالمية.
وأشار وكيل وزارة النقل والتنمية العمرانية المهندس مالك بشير في تفقده سير العمل بطريق النيل الغربي إلى أهمية الطريق الاقتصادية والاجتماعية لربطه مدينة عطبرة بميناء بورتسودان خاصة وأنه يمر بالمناطق الغنية بالموارد الزراعيه والمشاريع البستانيه كمشروع الزيداب والكتياب والسيال التي نزرع محاصيل نقدية.
وأكد مدير الهيئة القومية للطرق والجسور المهندس جعفر أن القطاع الأخير من الطريق قطاع المتمة -أم الطيور بطول 74 كلم تم تشييد 30 كلم من الردميات الأولية مشيرا لاستمرار العمل في قطاع ام الطيور -الباوقه لافتا إلى أن هنالك ترتيبات تجري لربط طريق النيل الغربي بطريق أم درمان بارا.
وامتدح والي نهر النيل المكلف عبد المحمود الحسين العمل الذي تقوم به وزارة النقل والهيئة في تنفيذ مشروعات الطرق بولايته، كاشفا عن عن خطة مشتركة لتطوير مشروعات السكة الحديد.
وقال نائب مدير عام السكة الحديد المهندس عبد الماجد البشير إن هنالك مشاريع يجري العمل بها من توريد وابورات وصيانة خطوط ونقل الفيرنس للمحطات الحرارية.
الخرطوم: الطيب علي
صحيفة السوداني