قلق بمواقع التواصل بعد تعليق شركتي طيران أوروبيتين رحلاتهما للقاهرة

أثار الإعلان المفاجئ لشركة الخطوط البريطانية (بريتش إيرويز) تعليق رحلاتهما الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع لدواعٍ أمنية، وتبعتها نظيرتها الألمانية (لوفتهانزا)بتعليق رحلاتها أمس السبت، مخاوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إن “قرارها جاء بعد فحص إجراءات الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس الماضيين” وفق ما نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أمينة لم تسمها.
ويصل إجمالي عدد التفتيشات التي أجراها الجانب البريطاني لعدد من المطارات المصرية منذ يوليو/تموز 2017 وحتى الآن 6 تفتيشات بواقع تفتيش كل 6 أشهر.
وعقب تفجير طائرة الركاب الروسية في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بسيناء الذي أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها اتفقت مصر ما يزيد على 60 مليون دولار من أجل تطوير منظومة تأمين المطارات والتي تضمنت شراء أحدث أجهزة الكشف عن المفرقعات، خاصة أجهزة الكشف ثلاثية الأبعاد لتفتيش الركاب والحقائب، وفق تقديرات إعلامية.
وقد دفع صمت الحكومة المصرية على القرار المفاجئ لشركتي الطيران الألمانية والبريطانية رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن مدى التعاون الاستخباراتي بين مصر وأوروبا.
الجزيرة