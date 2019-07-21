تكريم طبيب سوداني في نيجيريا بحضور أكثر من ألفي طبيب

بحضور أكثر من ألفي طبيب تم تكريم الدكتور عثمان الطيب عثمان محمد في المؤتمر القومي النيجري لأمراض السل الرئوي في ابوجا يوم الخميس نتيجة لجهوده المبذولة في علاح ومكافحة مرض السل المقاوم للعلاج في دولة نيجريا.
وقال الدكتور عثمان لـ(سونا) إنه تلقى عددا من الشهادات التقديرية في مسيرته العملية، وأن التكريم الذي تلقاه في نيجيريا يعتز به لأنه نتيجة للدور الكبير الذي قمنا به في إنشاء ونجاح البرنامح العلاجي للسل المقاوم للعلاج الذي كان يفتك بآلاف المرضى في نيجيريا، تم ذلك من خلال إنشاء عدة مراكز خاصة، وبدء البرنامج المقاوم للعلاج وتنظيم دورات تدريبية لعدد من الأطباء.
الدكتور عثمان الطيب عثمان الذي يعمل مديرا لمنظمة داميان البلجيكية في دولة نيجريا تلقى عددا من الشهادات التقديرية وله خبرة عملية ونفذ عددا من البرامج الخاصة بمرض السل المقاوم للعلاج في عدد من الدول منها روسيا، مينمار، واوزباكستان، نفذ عددا من الدورات التدريبية وتقديم العون العلاجي لعدد من الدول الأفريقية منها بتسوانا، موزمبيق، ارتريا، نيجريا ، ملاوي، يوغندا، زيمبابوي، وغانا.
الخرطوم في 21-7-2019م (سونا)