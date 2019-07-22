مفاجأة داوية .. دولة جنوب السودان تحظر النشيد الوطني

حظر مجلس وزراء دولة جنوب السودان أداء (النشيد الوطني) لمواطني البلاد عامة إلا خلال حضور الرئيس سلفا كير ميارديت. وقال وزير الإعلام الاتحادي مايكل مكوي لويث إن النشيد الوطني مخصص للرئيس ويعزف في المناسبات التي يحضرها الرئيس حيث لوحظ أن النشيد الوطني أصبح يعزف في حضور وكلاء وزارات والوزراء الولائيين والاتحاديين وحكام الولايات، مضيفاً أن النشيد مخصص للرئيس ولا يجب أن يعزف إلا في حضور الرئيس، وتضمن القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء حضور القادة العسكريين وقوات الأمن والقوات النظامية بالزي الرسمي وأن على المؤسسات ذات الصلة أن تلتزم بحضور منسوبيها بالزي الرسمي. في السياق رحب بعض المراقبين بالقرار باعتبار أن معظم المسؤولين الحكوميين لايعرفون النشيد الوطني.
جوبا: الخرطوم: المثنى عبد القادر
صحيفة الإنتباهة