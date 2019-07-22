الملك سلمان يوجه باستضافة (1000) حاج من السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ألف حاج من السودان منهم (٥٠٠) لأسر شهداء الحراك السياسي (ثورة ديسمبر).
وقال السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، إنه أطلع رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر أمس على مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة ألف حاج سوداني على نفقته الخاصة 500 منها للأنظمة الدفاعية وأسر الشهداء المشاركين في التحالف العربي و500 أخرى لأسر شهداء الحراك السياسي والإدارات الأهلية وأهل الفكر والإعلام والشخصيات السودانية في جميع القطاعات.
ولفت السفير السعودي في تصريحات إلى أن المكرمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الشعب السوداني في السراء والضراء.
الخرطوم: سوسن محجوب
صحيفة السوداني
1 التعليقات
المهاجر
2019/07/22 at 2:14 م (UTC 2) رابط التعليق
رشوة وتجارة بالدين قال ادارات اهليه وقادة الاعلام هههههههه