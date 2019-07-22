تراجع في السكر والألبان وزيادة الزيوت والصابون بالخرطوم

قال بعض تجار السلع الاستهلاكية لـ(السوداني) أمس، إن هنالك استقراراً في الأسعار ووفرة في السلع و البضائع نتيجة الركود وضعف القوى الشرائية
وقال تاجر سلع بحلة كوكو محمد الجاك لـ(السوداني) أمس، إن هنالك ارتفاعاً في سعر زيت الفول عبوة (36) لتراً إلى (1,450)جنيهاً بدلاً عن (1,400)جنيه وسعر الرطل (45)جنيهاً، موضحين بأن هنالك ندرة وزيادة في سعر الجبنة، وتوقع حدوث زيادة في أسعارالسلع، مبيناً أن سعر صابون الغسيل يتراوح لنحو (15-25) جنيهاً للقطعة، وأشار إلى أن هنالك ركوداً وضعفاً في القوى الشرائية نتيجة أزمة السيولة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأضاف محمد أحمد تاجر سلع بالسوق العربي أن هنالك تراجعاً طفيفاً في السكر إلى (1,490)جنيهاً لسعر الكاش بدلاً عن (1,550)جنيهاً لجوال السكر زنة (50)كيلو فيما تراجع سعر الشيك لنحو (1,580)جنيهاً بدلاً عن (1,600)جنيه بينما تراجعت أسعار الألبان نتيجة لتوفر المعروض منها بالأسواق وبلغ سعر (2) كيلو وربع (800)جنيه، موضحاً حدوث ندرة وزيادة في سعر الجبنة.
وتوقع محمد حدوث زيادة جديدة في أسعار السلع، مبيناً أن سعرصابون الغسيل يتراوح نحو (15-25) جنيهاً للقطعة، وقال إن كافة السلع متوفرة وتشهد حالة استقرار في الأسعار، ومضى قائلا : حالياً أصبح اهتمام المواطن بالسياسة وما يجري في المفاوضات.
الخرطوم : عبيـــرجعفر
صحيفة السوداني