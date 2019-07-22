تهديدات لداليا الياس وأسرتها بسبب الفحولة

قالت الكاتبة الصحافية والشاعرة المعروفة داليا الياس أنها وأسرتها تلقوا تهديدات بالهاتف والرسائل على خلفية حديثها عن فحولة الرجل السوداني في فيديو تم تداوله على نطاق واسع. وقالت داليا في حوار مع الانتباهة إن حديثها وجد ردة فعل عنيفة في موضوع لا يستحق – حسب قولها -. وأضافت: (ردة الفعل كانت قوية وقاسية علي وعلى من حولي سواء اصحابي واهل بيتي واقاربي؛
ولنا ثلاثة أيام فى البيت ونحن تحت التهديد بالتلفونات والرسائل لي وللاولاد، اضافة الى ما اسمعوه لهم فى المدرسة وتهديدات وكلام عن تسيير موكب وغيره. وماذا قلت؟؟ انا حتى لم أعمم الكلام والناس لم تحضر البرنامج كاملاً بل اكتفت بالفيديو المبتور)!!. وقالت داليا انها شعرت بأن هناك أزمة أخلاق وضمير وانسانية وتقوى. وقالت داليا: (أزمة الفحولة التى ذكرت كشفت القناع عن عشرات الأزمات فى المجتمع السوداني؛ ولا اعتقد ان ما حدث من اساءة لشخصي قد حل الأزمة).
الانتباهة
2 التعليقات
الفنجرى
2019/07/22 at 5:20 م (UTC 2) رابط التعليق
أنا لست من المعجبين أو الداعمين لداليا الياس و أختلف معها في الكثير , ولكن أؤيد حقها في التعبير عن أراءها بحرية دون تهديد أو ترهيب من الآخرين , هذا ان كنا نريد أن نعيش في مجتمع ديمقراطى يؤمن حرية الجميع في التعبير, والمعارضة يجب أن تكون بطرح الحجة و التفنيد و النقاش المتحضر.
عمار
2019/07/22 at 5:40 م (UTC 2) رابط التعليق
كذب وبحث عن الشهرة بأرخص وأتفه الأساليب والأكاذيب.