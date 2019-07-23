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سياسية

2019/07/23

2019/07/23


الجبهة الثورية تطالب رسمياً بـ(3) مقاعد في “السيادي”



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قالت مصادر في مفاوضات أديس أبابا، إن الجبهة الثورية طلبت رسميا من قوى الحرية والتغيير تمثيلها بثلاثة مقاعد في المجلس السيادي من جملة المقاعد المخصصة للمدنيين، وفيما ستجتمع قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا للرد على الطلب، أكدت مصادر في وفد قوى الحرية رفضهم القاطع للمقترح.
في السياق، شدد القيادي بقوى الحرية محمد ناجي الأصم، على رفض المحاصصة في الفترة الانتقالية، وقال: “لن نقبل بالمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة”، وأكد في تغريدة على حسابه في “تويتر” استمرار الالتزام بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لأنها وفق تعبيره الأكثر استقراراً والأقدر على أداء مهام الانتقال.

أديس أبابا: عمرو شعبان
صحيفة السوداني

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3 التعليقات

      1. 1
        حمدتو

        2019/07/23 at 11:12 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ما هذا العبث ؟!!
        هل هذه هي المدنيه التي ينادي بها قوى الحرية والتغيير ؟؟
        جميع الحركات المسلحه هي حركات عسكريه وقادتها لديهم رتب عسكريه مثلهم مثل قوات الدعم السريع
        هذه المعايير المزدوجة هي التي ستقودنا الى الهاويه والانجراف نحو الفوضى

        ما رأي (الثوار) في هذه المدنيه ؟؟

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      2. 2
        عزو

        2019/07/23 at 11:20 ص (UTC 2) رابط التعليق

        هههههههههههه … وقعتوا في الفخ الكبير

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      3. 3
        ود بندة

        2019/07/23 at 12:18 م (UTC 2) رابط التعليق

        الهم الاول والأخير للجماعة الجوطة والتغيير بقي كراسي بس

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