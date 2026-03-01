مدير شرطة ولاية القضارف يشهد ختام دورة فض الشغب ويؤكد جاهزية القوات

شهد اللواء شرطة/ الطيب التجاني سيف النصر مدير شرطة ولاية القضارف ختام الدورة التنشيطية لأعمال فض الشغب بميدان دائرة الطوارئ والعمليات بحضور مدراء الدوائر ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة وعدد من مكونات وزارة الداخلية وعدد من الضباط وضباط الصف بالولاية في إطار خطط تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع كفاءة القوات.

وأكد مدير شرطة ولاية القضارف أن التدريب يمثل الركيزة الأساسية لبناء قوة شرطية مهنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة وإقتدار مشيداً بالمستوى المتميز الذي أظهره المشاركون ومؤكداً إستمرار برامج التدريب لتطوير الآداء وتعزيز هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

من جانبه أوضح العميد شرطة/ حسين عبد الوهاب مدير دائرة الطوارئ والعمليات في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الدورة هدفت إلى رفع مستوى الإستعداد والتأهيل عبر تدريبات متقدمة في أساليب فض الشغب والتدخل السريع بما يعزز قدرة القوات على التعامل مع الطوارئ وبسط الأمن والإستقرار.

وأختتمت الدورة بعرض ميداني عكس مستوى عالياً من الإنضباط والجاهزية مؤكداً إستعداد القوات لآداء مهامها بكفاءة ومسؤولية مهنية .

المكتب الصحفي للشرطة