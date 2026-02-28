سفيرة السودان ببرلين تلتقي بأعضاء من البرلمان الألماني ولجنة الشؤون الخارجية

مواصلة لاتصالات وتحركات سفارة السودان ببرلين، إلتقت السيدة السفيرة الهام إبراهيم محمد أحمد برفقة نائب رئيس البعثة السفير إدريس محمد على، بعضوي البرلمان الألماني (البوندستاغ) ولجنة الشؤون الخارجية، في لِقاءَيْنِ منفصلين، السيد ماركوس كوب عن الحزب الديمقراطي المسيحي CDU الشريك الأكبر في الإئتلاف الحكومي والسيد رالف شتيقنر عن الحزب الإجتماعي الديمقراطي SPD الشريك في الإئتلاف الحكومي.

تطرقت السفيرة إلى تطورات الأوضاع في السودان وما تشهده البلاد من حرب عدوان شامل بدعم خارجي واسع بالأسلحة والمعدات والدعم السياسي والإعلامي من دولة الأمارات والتي تستخدم مليشيا الدعم السريع الإرهابية كأداة لتنفيذ هذا العدوان مسنودة بمرتزقة من بعض دول الجوار و دول أخرى .

وتناولت السيدة السفيرة جهود الحكومة الرامية لتحقيق السلام والإستقرار من خلال طرح مبادرة سلام السودان والتي قدمها السيد رئيس الوزراء أمام جلسة مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، وأكدت السفيرة تقدير السودان لمساهمة ألمانيا في الدعم الإنساني عبر وكالات وبرامج الأمم المتحدة المختلفة .

وأعربت السفيرة عن تطلع السودان لتفهم الجانب الألماني لتعقيدات الحرب و طبيعتها العدوانية التي تستهدف السكان المدنيين في المقام الأول و مقدرات البلاد، و دعوة ألمانيا، بوصفها أحد الشركاء الأساسيين، للعب دور أكثر إيجابية من شأنه تعزيز السلام والإستقرار في السودان من خلال الضغط على راعي المليشيا لإيقاف مدها بالسلاح والعتاد وتوفير الدعم السياسي والإعلامي لها وهو الطريق الأقصر والأنجع لإنهاء الحرب وإيقافها.

من ناحيتهما أكد عضوا البرلمان الألماني على أهتمامهما بما يدور في السودان من حرب ومأساة إنسانية، وإدانتهما لما ترتكبه المليشيا المتمردة من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين .