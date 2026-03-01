سياسية
السفارة السودانية: جميع أفراد الجالية بدولة قطر بخير
أكدت السفارة السودانية بدولة قطر انها تابعت احوال الجالية السودانية منذ اندلاع الهجمات صباح اليوم وتداعياتها على دولة قطر الشقيقة .
وقال السفير بدر الدين عبدالله سفير السودان لدى دولة قطر لوكالة السودان للانباء ان السفارة أصدرت توجيهات عبر صفحتها على النت والوسائط الى أفراد الجالية بأخذ الحيطة والحذر والانصياع التام لكل توجيهات السلطات القطرية والتي تهدف لحماية كل سكان الدولة والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم.
وأضاف السفير (بحمدالله تفيد كل التقارير الواردة للبعثة بأن كل أعضاء البعثة وأفراد الجالية السودانية بقطر بخير.) مضيفا (نسأل الله العلي القدير في هذه الايام الطيبة أن يبسط الأمن والأمان في دولة قطر وبلادنا وسائر الدول الشقيقة والصديقة).
سونا