سابا توزع 400 سلة غذائية للنازحين بمركز العفاض في الشمالية

قامت منظمة تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا (سابا) بتوزيع 400 سلة غذائية للنازحين بمركز العفاض بمحلية الدبة، الولاية الشمالية، الجمعة. وذلك في إطار جهودها الإنسانية لدعم المتضررين من النزوح.

ويأتي هذا العمل ضمن سلسلة مبادرات سابا الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف معاناة الأسر النازحة، حيث شملت السلال مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات الأسر المستهدفة.

وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة تعكس الالتزام المستمر بالوقوف إلى جانب المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الدعم الإنساني سيستمر عبر برامج متنوعة تستهدف مختلف المناطق المتأثرة.

سونا