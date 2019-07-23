قرار يشترط مُوافقة “المركزي” لصَادر ذكور المواشي

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس، قراراً اشترط الحُصُول على مُوافقةٍ مكتوبةٍ ومُعتمدة من محافظ بنك السودان المركزي لإصدار شهادات صادر ذكور المواشي بكل أنواعها.
وجاء القرار بناءً على المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2019م وعملاً بأحكام المادة (2/ س) من المرسوم الدستوري رقم (8)، وقيد القرار إصدار شهادات صادر ذكور المواشي بكل أنواعها إلا بعد الحُصُول على مُوافقةٍ مكتوبةٍ ومُعتمدةٍ من محافظ المركزي، على أن يسري من تاريخ التوقيع عليه.
وفي السياق أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بالرقم (٢٨٦) لسنة ٢٠١٩م، بمنع تصدير إناث الماشية.
وجاء القرار وفقاً للمرسوم الدستوري رقم (٣) لسنة ٢٠١٩م، وعملاً باحكام المادة (٢/ ص) من المرسوم الدستوري رقم (٨)، ونَصّ على مَنع تصدير إناث المواشي الحيّة بكل أنواعها (ضأن، ماعز، إبل، أبقار وأخرى) الى خارج البلاد من المحاجر البيطرية كَافّة بالسودان، بجانب مَنع تصدير أو نقل العينات المَعمليّة والجِينات الوراثيّة أو الأجنة لإناث المواشي بكل أنواعها (ضأن، ماعز، إبل، أبقار وأخرى) الى خارج السودان، وأن يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه، وعلى الجهات المُختصة وضعه مَوضع التنفيذ.
الصيحة