افتتاح مدينة البر الإصلاحية بالقضارف خلال أسابيع

أعلن رئيس هيئة الشؤون المالية، رئيس اللجنة العليا لإسكان الشرطة الفريق شرطة عبد المنعم محمد عبد القيوم، افتتاح مدينة البر الإصلاحية بولاية القضارف الأسابيع المُقبلة.
وقال عبد القيوم خلال وقوفه على المَرحلة الأخيرة للبناء أمس، إنّ المُؤسّسة تُعد واحدة من أكبر المُدن الإصلاحية بالبلاد، وتُعتبر إضافةً حقيقيّةً للمُؤسّسات الشرطية بالسودان، وامتدح جُهُود اللجنة الفنية والشركات العاملة.
مِن جَانبه، أَكّدَ مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة عبد الله حسن عبد الله، أنّ المشروع تَمّ وفق النُّظم والمُواصفات الهندسية الحديثة مع مُراعاة حُقُوق الإنسان بمُستويات تُضاهي السُّجون العَالميّة، وقال إنّ العمل بالمدينة شارف على الانتهاء بنسبة تنفيذ (09%)، وأشَادَ باللجنة الفنية المُشرفة على العمل، وبمجهودات رئاسة الشرطة تجاه مشروعات البنى التحتية لإدارات ووحدات الشرطة.
الصيحة