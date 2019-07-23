زراعيون يطالبون بقرارات تحمي المحاصيل الاستراتيجية

تترقب الأوساط الزراعية صدور قرارات بمنع تصدير بذور المحاصيل الاستراتيجية والتي لها أصول وراثية يمتلك السودان حق الملكية الفكرية بالإضافة إلى قرارات أخرى، منها توحيد قنوات صادر القطن إيقاف زراعة الأصناف غير المجازة من الأقطان في السودان.
وقال د. بابكرحمد أحمد، منسق رفع الإنتاجية القومي، مقرر مجلس سلعة القطن رئيس جمعية الجزيرة الاستشارية الزراعية، عضو المجلس الزراعي واتحاد المهندسين الزراعيين السودانيين، قال في تصريح لـ(سونا) “نتوقع أن تصدر قرارات جديدة بخصوص الأقطان المحورة غير المجازة وغير المعروفة المصدر والتي زرع منها أكثر من 10 آلاف فدان بالجزيرة ومناطق أخرى بدون توصية جهات الاختصاص”.
وأوضح أنه تم عقد اجتماع قبل أسبوعين باتحاد المهندسين حول القطن المحور توصل إلى عدد من التوصيات بمنع زراعة أي أصناف محورة إلا بعد إجازتها من الجهات ذات الاختصاص وإبادة القطن المزروع هذا الموسم وتعويض المزارعين و إجراء بحوث للتأكد من حجم الضرر.
وأشار إلى المخاطر الصحية والبيئية التي يشكلها المحور على الإنسانـ وطالب بحماية المحاصيل الاستراتيجية وتصدير المواد المصنعة بدلا عن البذور، ولفت إلى أهمية حماية النباتات بإصدار القرارات والتشريعات التي تحافظ على السلامة الاحيائية.
السودانى